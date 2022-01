Exalcaldes “cínicos” saquearon antes de irse; habrá justicia, asegura Congreso

Ante las irregularidades detectadas en el proceso de entrega-recepción en Ayuntamientos tras el cambio de administraciones, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Luis Arturo Santiago Martínez, advirtió que actuarán contra el llamado “año de Hidalgo” e implementarán acciones para agilizar la fiscalización.Al respecto, reconoció que hay casos en donde exadministraciones municipales actuaron “cínicamente”, llevándose todo lo que pudieron. Hay casos muy desvergonzados (…), muy cínicos en donde Alcaldes se llevaron todo, se llevaron muebles, transporte, unidades pero nosotros vamos a estar muy atentos a que se imparta justicia, sobre todo a los habitantes del municipio, porque eso es dinero del pueblo”, dijo.Reconoció que la comisión que preside todavía se encuentra realizando el análisis sobre este tema, por lo que próximamente advertirán sobre “los focos rojos” y subrayando que la actual Legislatura hará la justicia realidad el combate a la corrupción.El diputado morenista explicó que este viernes, los integrantes de la Comisión trabajaron en su plan anual de actividades, con el que buscarán reducir el tiempo de investigación y de substanciación del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ante el rezago en la dictaminación de las cuentas públicas.“Necesitamos nosotros activar, desde la Secretaría de Fiscalización, todo un sistema de capacitación, incluso semanal, para que despejemos todas las dudas que existen en el proceso de entrega-recepción, tanto de los Alcaldes que entraron como de su mismo personal administrativo y contable”, adelantó.Añadió que los diputados y el ORFIS harán saber a los 212 municipios que actuarán “con toda honestidad, pulcritud y transparencia”, puesto que no se permitirán actos de corrupción entre diputados y ediles.Mencionó que también revisarán asuntos de fiscalización que se harán públicos en lo referente a aquellos que no hayan podido solventar observaciones.Aclaró que el problema del retraso se debió fundamentalmente al tema de la pandemia, no a recursos económicos ni tampoco a los recursos humanos.“Ahorita no está azotando otro proceso pandémico pero éste no es tan mortal como el primero (…), que ya se concentre el ORFIS con todas sus dependencias y agilizar, ya de hecho ahorita está al corriente, nada más se está revisando el tema de 2021”, apuntó.