Exaspirante a Rectoría UV demanda que se aclare si candidatos cometieron plagio

La exaspirante a la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), Rocío Ojeda Callado, consideró como fundamental que quienes fueron candidatos al cargo puedan limpiar sus nombres ante los señalamientos de plagio que se han vertido en su contra.



La docente definió como incongruente la manera en que se ha desarrollado este proceso y expuso que sería inédito que la UV pudiera contar con un Rector que habría cometido un supuesto plagio.



“No es posible que la universidad tenga a un candidato que posiblemente pueda cometer un plagio”, expresó en entrevista telefónica al añadir que “resulta incongruente observar de entrada cómo se están dando las cosas, no entendemos cómo se ha podido continuar con este proceso”.



Ojeda Callado expuso que desde el punto de vista de muchos universitarios sería importante esclarecer todo lo que se está manejando y que involucra a los tres candidatos a la Rectoría de la máxima casa de estudios superiores en en Estado.



Para ella, el proceso de elección “es un acto de legalidad, de ética”, reiterando que resulta fundamental que la Junta de Gobierno de la UV investigue y demuestre que no hubo tal delito, dando a conocer el procedimiento llevado a cabo para ello.



“No creo que la honorable Junta de Gobierno deje pasar por alto algo así, creo que serán ellos en caso de que efectivamente se haya cometido un plagio, los que saldrán a explicar cuál ha sido el procedimiento para detectar que no se dio plagio, y por supuesto harán público ese procedimiento”, puntualizó Ojeda Callado.



Una vez más consideró que se debe “limpiar el nombre de los candidatos”, porque de lo contrario, se estaría enviando un mensaje equivocado a la comunidad universitaria, dañando el prestigio de la UV.



Hubo misoginia, afirma



Sobre la no incorporación de una mujer en la terna de candidatos, Rocio Ojeda manifestó que “da tristeza ver que en un reciento del conocimiento se haya soslayado la lucha que la mujer ha emprendido durante tantos años, construyendo espacios que tradicionalmente habían sido para los hombres”.



Insistió que en una institución superior, que debe tener un pensamiento universal, “ahora resulte que se han olvidado de las mujeres”; aclarando que no lo dice sólo por ella, que ya no fue considerada en la recta final, sino por la lucha de su género por conquistar un lugar.



“Y ahora cómo es posible que de 13 aspirantes, diez hombres y tres mujeres, simplemente se olvidaron de incluir a una mujer, deberían tomar en cuenta la comunidad de la universidad, y con ello, ver que la mujeres debiera estar representada”, puntualizó.



Por tanto, la académica criticó que la Junta de Gobierno no haya dado un argumento de por qué la exclusión, calificando la propuesta de terna como “misógina”.