Exaspirantes mantienen reclamos contra proceso que designó a Fiscal de Veracruz

Quien fuera aspirante a encabezar la Fiscalía General del Estado, Gabriel Alejandro Williams Mendoza, afirmó que en el caso de revocarse el nombramiento de la fiscal Verónica Hernández Giadáns, habría caos en trámites, nombramientos sin efecto y delincuentes libres.



“Habrá libertades de delincuentes, habrá un caos en la tramitación, todos los nombramientos que se han dado, se vendrán para abajo, todos los nombramientos a cargo de ella quedarán sin efecto; estamos hablando de una procuración de justicia con miles de expedientes al mes”, dijo.



Williams Mendoza comentó que continún con el proceso de lucha por la Fiscalía acusando violaciones en el procedimiento de elección del titular.



"Nosotros no estamos combatiendo la decisión soberana ilegal que toma el Congreso, sino el viciado proceso para llegar a la decisión. No podemos permitir que la Legislatura se de el lujo de pudrir procesos a modo para llegar a tomar una decisión soberana, por eso es que demandamos el amparo, la queja ya fue aceptada, está siendo ya revisada por magistrados del Tribunal Superior de Justicia Federal, y de ser necesario, lo revise la Suprema Corte de Justicia de la Nación".



Comentó que Hernández Giadáns, está aprendiendo hacer el trabajo de fiscal, y dijo, no debe poner en riesgo a la ciudadanía sabiendo que el cargo que ostenta, es ilegal.



"No la tienen fácil, tienen un amparo que resolver de Jorge Winckler, tienen otros amparos de otros aspirantes, tienen la demanda de un servidor y vienen un proceso importante del cambio de legislatura el año que entra", finalizó.