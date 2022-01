Excandidatos que rebasaron topes de campaña, no podrán participar en elecciones extraordinarias

Los excandidatos que rebasaron los topes de gastos de campaña en las elecciones municipales de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía no podrán participar en las extraordinarias que se tendrán el próximo 27 de marzo, aseguró Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Veracruz.En entrevista, explicó que de acuerdo a la normatividad vigente esos excandidatos lo tienen prohibido, no así a sus partidos que lo postularon, los cuales podrán postular a otras personas pero no quienes provocaron la nulidad.“En el caso de Jesús Carranza no hay una persona responsable, sí hubo la quema de paquetes pero no hay una persona responsable, no se responsabilizó a ningún candidato de ningún partido ni de otro de esa quema, no hay elementos de prueba para señalarlo, por lo tanto, sí pueden participar, si así lo desean los partidos pero pueden ser otros”, añadió el funcionario federal.En el caso del excandidato del Partido del Trabajo (PT), Pasiano Rueda Canseco, que se encuentra encarcelado, dijo que será el Órgano Público Local Electoral (OPLE) quien determine lo procedente.En Chiconamel, dijo, lo que allí sucedió es imputable al órgano electoral, porque el problema fue de la cadena original, la cadena de la custodia de la documentación y material electoral, por lo que se debe ser cuidadoso y se tiene que cuidar esas partes.Respecto a las actividades preliminares de estos comicios extraordinarios en los municipios mencionados, dijo que ya se tiene el programa y calendario de trabajo y ya se acordó entre el INE y el OPLE los términos en que se celebrarán los anexos técnicos y financieros, porque hay gastos que asume el INE y los del OPLE.Por ultimo, en el caso del INE, dijo, que los gastos se relacionan con la contratación de los CAEs y Supervisores y los del OPLE son relativos a la adquisición de materiales, documentación: boletas y actas, así como kits de material sanitizante para cada una de las casillas, gel, toallas sanitizantes, cloro y jarcería para la limpieza de los lugares donde se instalarán y alrededor de 400 mil pesos que deberá pagar por gastos que ejecutará el instituto.