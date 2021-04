Excelente respuesta de orizabeños a jornada de vacunación contra el COVID-19

Una excelente respuesta fue la que se tuvo durante la jornada de vacunación contra el COVID-19 en Orizaba, indicó el delegado de Programas Federales de Desarrollo, Rogelio Rodríguez García, quien detalló que hasta el miércoles se habían aplicado 16 mil 720 dosis.



Indicó que con ello se rebasó la meta que se tenía de 16 mil dosis previstas, ya que aún faltaba por contabilizar este jueves, en que se inoculó a población rezagada, es decir, aquellos adultos mayores que por alguna razón no pudieron acudir en el día que les correspondía.



Mencionó que este viernes, con la Brigada Correcaminos se acudiría a domicilios para aplicar el biológico a aquellas personas mayores de 60 años que están en postración y con eso se dará por concluida la jornada en Orizaba.



Reconoció que desde antes que se iniciara la aplicación de la vacuna en el municipio y durante los días que se estuvo vacunando tuvieron que lidiar con una serie de rumores falsos que circularon en las redes, en donde se estuvo anunciando que se estaba aplicando el reactivo a personas mayores de otros municipios e incluso a ciudadanos de menor edad, lo cual no fue cierto.



Agregó que se invitó a los ciudadanos de otros lugares a tener paciencia a que llegue la vacuna a sus municipios pues se trata de que no haya desorden, además de que hagan caso únicamente a medios oficiales.