Exceso, arresto de joven que reprochó comportamiento a policías en Xalapa: CEDH

Servidores públicos, incluso los elementos policiacos, deben asumir una extrema tolerancia ante los reclamos ciudadanos, sostuvo la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez.



Por lo anterior, la funcionaria consideró que la Policía Estatal incurrió en un exceso al detener a un joven por reprochar el comportamiento de dos uniformados en el pasaje Tanos, del centro de Xalapa.



Aseguró que la defensoría no ha recibido queja en contra de los dos elementos de la Policía.



"La propia comisión ha (señalado) en algunas recomendaciones que los servidores públicos debemos observar o tener un mayor grado de tolerancia ante las expresiones de las personas. Incluso (en) aquellas que nos hagan sentir molestos o que nos irriten, el margen de la tolerancia debe ser mayor. Porque voluntariamente nos hemos puesto en la situación de servidor público y el ejercicio de nuestra función está sujeta al escrutinio de toda la sociedad".



Cabe mencionar que el viernes 10 de julio, un joven reclamó, con palabras altisonantes, a dos agentes de la Policía Estatal que observaban a una mujer en la parada de camión de calle Enríquez, en la zona de locales del pasaje Tanos.



Acto seguido, los gendarmes esposaron a quien les había amonestado su conducta y le condujeron al cuartel San José por el supuesto delito de ultrajes a la autoridad.



En entrevista, Namiko Matzumoto aclaró que la obligación de la Policía es brindar seguridad a los ciudadanos, "no los ciudadanos estar cuidando a los policías".



Hay que agregar que el Código Penal señala que el delito de ultrajes a la autoridad se configura a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.



Añadió que los ciudadanos cuentan con la oportunidad de reportar a los servidores que no cumplen con su función ante el superior jerárquico inmediato.



"Es un exceso evidentemente, el hecho que tú le hagas notar a un servidor público que no está cumpliendo su función no amerita una detención, por supuesto que no".