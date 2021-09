Exceso de lluvia afectó cultivos de maíz en la parte baja de Acultzingo

Sin cuantificar el número de hectáreas siniestradas por las lluvias de agosto, decenas de ejidatarios de Nogales y Acultzingo señalaron que la inundación de donde sembraron maíz echó a perder las milpas debido al exceso de agua.



Terrenos de zonas bajas ya no tuvieron la capacidad de absorber toda el agua de lluvia y pudrieron las milpas, señaló Víctor Romero, ejidatario de la comunidad Las Porfiadas en el municipio de Acultzingo.



Dijo que conoce de unas 40 a 45 hectáreas anegadas, donde el terreno ya no tuvo la capacidad de absorber el agua de lluvia y pudrió las milpas.



"Desde hace seis años que nos inundamos en la comunidad, no había caído tanta agua como en este año, aunque no han sido intensas son constantes", añadió.



Indicó que las hectáreas más dañadas son de elote, lechuga, rábano y otras legumbres de traspatio utilizadas para el consumo familiar.



A diferencia de las tierras de cultivo de zona alta, donde las lluvias han sido benéficas para el cultivo de frijol, papá y aguacate, los terrenos de Tecamalucan, Ojo Zarco, Rancho Viejo y Las Porfiadas registran importantes pérdidas.