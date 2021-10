Excluye Salud a personal de programa de profesionalización

La exclusión de trabajadores químicos que cobran en la nómina federal del Programa Estatal de Profesionalización de la Secretaría de Salud (SS), afectaría a 500 empleados en todo el Estado, advirtió la química clínica Fabiola Hernández.En entrevista, a raíz de la protesta que encabezaron este viernes los trabajadores de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), explicó que el pasado 26 de octubre se lanzó la convocatoria para este proceso, pero ella y sus compañeros no fueron incluidos en el mismo.“Ya se había platicado con la subdirectora de Recursos Humanos, Alicia Vásquez Cuevas, con quien llegamos al acuerdo de que se les iba a apoyar al movimiento de los químicos en ser, en aquella ocasión recodificados, en esta ocasión salió esta convocatoria, el día 26 de octubre y no fuimos incluidos o beneficiados en la profesionalización, solamente fueron beneficiados los de base estatal”, afirmó.Con una pancarta gigante e impidiendo el acceso a las oficinas administrativas de la SS de Veracruz, exigieron saber por qué no fuimos incluidos en tal convocatoria.“A nivel estado más o menos así es 500 (tenemos este problema), entonces sí somos algo, ahorita somos un grupo de más o menos 60 personas porque obviamente no podemos dejar descuidados nuestros puestos”, indicó.La trabajadora de los Servicios de Salud de Veracruz comentó que la protesta la encabezaron colegas de hospitales y centros de salud de Xalapa, Papantla, Poza Rica, Alto Lucero, Veracruz, Boca del Río, Cosamaloapan y Coatzacoalcos.Al negar que estuvieran impidiendo el paso al Centro Estatal de Cancerología (CECAN), ubicado a un costado, reiteró la exigencia de poder dialogar con la subdirectora de Recursos Humanos para que les explicara el motivo de la exclusión.“Y si se puede con el Secretario de Salud si es posible (y vamos a estar) hasta que nos atienda, hasta que nos arreglen la situación que tenemos, porque ya es muy desgastante también lo sabemos, pero no hay apoyo, únicamente son excusas tras excusas y tardanzas tras tardanzas y promesas no cumplidas”, aseveró Fabiola Hernández.Finalmente comentó que su salario se les ha pagado puntualmente, aunque reiteró que ese no era el motivo de la manifestación, sino el que no hubiesen sido beneficiados con el Programa Estatal de Profesionalización.