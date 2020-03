Excomisionada de IVAI no enfrenta delitos graves, podría llevar caso en libertad

Gerson Uciel Villegas Contreras, abogado defensor de la excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yoli “N”, recluida en el penal de Pacho Viejo, informó que la exfuncionaria es señalada de abuso de autoridad, coalición y ejercicio indebido de funciones, delitos que no son graves, por lo que podría enfrentar el proceso en libertad.



Tras ser detenida este jueves, a Yoli “N” le dictaron prisión preventiva justificada, para que la semana entrante se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso.



Sin embargo, el abogado explicó que, de acuerdo al nuevo Sistema de Justicia, al tratarse de delitos tipificados como no graves, podría enfrentar este proceso en arraigo domiciliario y eso dependerá del Juez y se determinará en el futuro.



“De acuerdo a las conductas que traen, son delitos que no son considerados como graves, no están tipificados como tales y no ameritan prisión preventiva pero obviamente será una situación que el Juez determine al entrar en el debate de las medidas cautelares. La señora tiene arraigo domiciliario, tiene un lugar donde residir, no está evadiendo la acción de la justicia. El nuevo sistema de justicia penal permea que la persona goce de libertad, siempre y cuando no se trate de un delito grave”, detalló.



De igual modo, descartó señalar si esta detención es de carácter político, ya que se dio horas después de haber concluido su encargo, por lo que reiteró que se estudia el caso para poder llevar a cabo la defensa.



“Hasta el momento desconozco (si se trata de venganza política), lo que yo tengo en la mano es una carpeta de investigación y en la cual como abogado defensor tengo que realizar las diligencias pertinentes para una técnica y adecuada defensa que la misma Constitución indica”.



Detalló que la excomisionada del IVAI fue detenida por elementos de la Policía Ministerial la tarde del jueves, en la calle Revolución, en el centro de Xalapa, donde se le leyeron sus derechos y fue trasladada a Pacho Viejo.



La también expresidenta del Instituto tendrá su audiencia de vinculación a proceso el próximo 1° de abril a las 18:00 horas.