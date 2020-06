Excursiones en Parque Nacional Pico de Orizaba son riesgo por COVID-19

El mayor peligro de que la gente suba al Parque Nacional Pico de Orizaba en excursiones, es que puede propagar la transmisión del COVID-19 a quienes viven en la montaña y cuidan el área natural protegida.



En entrevista, el director de este parque, Raúl Álvarez Oseguera, dijo que el llamado es a la gente a ponerse en los zapatos de quienes viven en las comunidades.



"La visión desde la ciudad es que el área natural protegida está libre de COVID-19 y entonces vamos allá porque podemos hacer ejercicio, tener un día de campo en la naturaleza. Pero la visión de las comunidades es que son amenazadas porque sube gente del Puerto, Orizaba y demas sitios donde el índice de contagio es alto; lo que ellos están sintiendo es una agresión a su seguridad", dijo.



Añadió que aunque no ha sucedido en esta zona del Pico de Orizaba, sí en otros sitios y lo que ocurrió es que la gente de las comunidades al sentirse amenazada agrede a los visitantes.



Indicó que sí ha tenido conocimiento de que personas están subiendo a esta zona; es gente de todas las edades que no están respetando las recomendaciones que han dado autoridades de salud para prevenir la transmisión.



"Nosotros atendiendo las instrucciones de salud cerramos desde marzo y seguimos con el acceso cerrado, exhortando a la gente que no suba. No estamos en una acción punitiva sino que recomendamos por salud que no suban a los espacios abiertos como el Parque Nacional. Todavía todo el país está en rojo, eso quiere decir que las actividades al aire libre están restringidas".



Añadió que la posición de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es que se quede la gente en casa y aunque son pocos los que están subiendo, dijo que el llamado es a no hacerlo.



"Vemos fotos donde suben los niños, adultos y hasta los abuelos y este no es el momento propicio para hacerlo".