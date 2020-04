Exdiputada del PRD se adhiere a fracción de MORENA en Congreso de Veracruz

La diputada local Florencia Martínez Rivera, se adhirió a la bancada morenista en el Congreso Local, esto, luego de que hace unas semanas renunciara al PRD.



Fue la tarde de este miércoles, cuando la legisladora hizo formal su petición de integración a la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que preside Juan Javier Gómez Cazarín en la legislatura local.



Cabe mencionar que el pasado 27 de marzo, Florencia Martínez decidió renunciar al Partido de la Revolución Democrática (PRD), por no compartir con la ideología, además de considerar que su entonces partido, estaba alejado de las causas populares.



En una carta que dirigió al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Jesús Alberto Velázquez Flores, la Diputada expresó que nunca se arrepentirá de su estancia y participación en el PRD, pero no podría continuar en una trinchera, donde no se le escuchaba ni se le tomaba en cuenta en las decisiones internas.



En su renuncia, la Diputada dejó en claro, que su decisión significaba un gran paso para sentirse independiente y para votar con congruencia y con conciencia, conforme lo marquen las necesidades de las y los veracruzanos y no una línea política.



Florencia Martínez decidió unirse a la bancada morenista y de esta manera, la fracción se integra con las legisladoras locales: Mónica Robles Barajas, Rosalinda Galindo Silva, Ana Miriam Ferráez Centeno, Deisy Juan Antonio, Magaly Armenta Oliveros, Cristina Alarcón Gutiérrez, Elizabeth Cervantes De la Cruz, María Esther López Callejas, Vicky Virginia Tadeo Ríos, Margarita Corro Mendoza, Adriana Paola Linares Capitanachi, Jessica Ramírez Cisneros, Adriana Esther Martínez Sánchez y Florencia Martínez Rivera.



Asimismo, con los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, José Manuel Pozos Castro, Rubén Ríos Uribe, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Amado Cruz Malpica, Wenceslao González Martínez, Nahúm Álvarez Pellico, Raymundo Andrade Rivera, León David Jiménez, Magdaleno Rosales Torres, Carlos Jiménez Díaz, Henri Christophe Gómez Sánchez, Eric Domínguez Vázquez y José Andrés Castellanos.