Exdiputado Alonso Domínguez deja al Partido Verde

En rueda de prensa, el ex diputado local Alonso Domínguez Ferráez anunció su separación temporal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tras 25 años de militancia.El ahora ex coordinador distrital de este instituto político aclaró que no se va del PVEM, sino que simplemente se trata de un descanso para dedicarse a algunos proyectos personales.Indicó que tiene algunas inquietudes en cuanto a proyectos de índole social que no tienen nada que ver con lo político.Comentó que decidió hacer pública su decisión con el fin de hacer ver que no se trata de ningún rompimiento y eso lo puntualizó en la carta que entregó a la presidenta del PVEM nacional y a la presidenta en el estado.Agradeció a todos sus correligionarios e integrantes de las Espirales Verdes, así como a ciudadanos, por el apoyo que siempre le han prestado.En otro tema, al hablar de la salida de algunos diputados del partido, comentó que respeta su decisión, pues si alguien considera que ya no coincide con los principios del organismo político, está en su derecho de retirarse.No obstante, consideró que el partido no está en crisis, pues por el contrario, su votación ha aumentado y esto representa que hay gente que cree en su ideología.