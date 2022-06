Exdiputado buscado por asesinato de periodista logra tirar orden de captura

El exalcalde de Coyutla y exdiputado local en la LXIV Legislatura, Camerino Basilio Picazo, consiguió invalidar una orden de aprehensión solicitada en su contra por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos en Agravio de la Libertad de Expresión, adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE).A Basilio Picazo, la Fiscalía lo requiere por su probable responsabilidad del feminicidio de la periodista María Elena Ferral el 30 de marzo de 2020, en el centro de Papantla.Con fecha 24 de abril de 2020, la Fiscalía Especializada solicitó al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Octavo DistritoJudicial en Papantla la respectiva orden de aprehensión contra Picazo , aunque a la fecha continúa prófugo de la justicia.El equipo legal del exdiputado detectó que la Jueza de Control no realizó la audiencia correspondiente a la emisión de la orden de aprehensión contra su cliente, de modo que no respetó el principio de oralidad del nuevo sistema de justicia penal.La juzgadora argumentó que no celebró la audiencia como parte de las medidas preventivas contra el COVID, sin embargo, tampoco realizó este trámite de manera virtual, yerro por el que la defensa de Picazo argumentó que no había validez en la orden de su captura.Con este argumento, recurrió al Juzgado 13º de Distrito para solicitar la nulidad de la orden de aprehensión en su contra, obteniendo a su favor el amparo de la justicia de la Unión.El veredicto del Juez 13º fue que el Juzgado de Control deje sin sustento la orden de detención emitida el 24 de abril de 2021 pero que a cambio, en caso de que nuevamente dicte una nueva resolución, ésta deberá contar con los requisitos mínimos que exige la ley.Cabe referir que con fecha 13 de junio, Basilio Picazo recurrió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito para promover el recurso de amparo 193/22 contra la decisión del Juez 13º con residencia en Poza Rica.