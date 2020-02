Exdiputado niega presunto intento de despojo a ejidatarios de Jalcomulco

Respecto a la nota de su prestigiado medio de comunicación emitida el día de hoy.



Me permito comentarle con respeto los siguientes puntos, a fin de dejar clara mi posición respecto a este tema que me incumbe y puede afectarme, si quien lo maneja utiliza el dolo.



Desde hace aproximadamente 5 años, se viene dirimiendo en las instancias legales, aclarar si un predio de mi propiedad está en Jalcomulco, distrito de Coatepec, como lo expresan los ejidatarios de esa zona o en Tenampa, distrito de Huatusco, que es lo que amparan mis escrituras.



He sido respetuoso de los tiempos legales y he seguido el procedimiento ordinario sobre el predio que viene de la propiedad de familia relacionada con mi padre desde hace muchos años.



Sin embargo, jamás he desestimado el derecho de los ejidatarios por aclarar si tienen o no la razón sobre la ubicación de dicho predio. Y he sido respetuoso de ellos y de las autoridades. Y hoy el proceso se encuentra en la recta final para definir la razón.



Deseo firmemente que la razón otorgada por las autoridades sea la justa y la más veraz y que esto quede claro para todos.



Y me reservo el derecho de defender el daño moral que puedan ocasionarme con la ligereza con que se expresa el abogado del grupo con quien se encuentra la controversia jurídica.



Juan Manuel Velázquez Yunes