Exdirector de Policía de Orizaba, prófugo, despedido y su mamá da la cara por él

Desde la requisa a la Policía Municipal de Orizaba el pasado 13 de febrero, quien era inspector de la corporación, Víctor Hugo Cid, ya no se presentó. Días después, su madre entregó su arma de cargo y a partir del 18 de febrero fue dado de baja en la nómina, siendo considerado como “prófugo” por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



De acuerdo con lo que han dado a conocer autoridades, en una reunión sostenida con el Comité Municipal de Seguridad, la progenitora de Cid hizo acto de presencia en donde entregó su arma, pues dijo que su hijo no se presentaría y lo exculpó de todo tipo de delitos.



Ahora, su situación laboral con el Ayuntamiento ya no existe, pues fue dado de baja a los cinco días de no haberse presentado, pues todo empleado que falta ese número de días a su trabajo deja de ser parte de la plantilla.



Recientemente, en entrevista con medios locales, el titular de SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, confirmó que el exfuncionario está de huida desde el día del desarme de la Policía, cuando los elementos fueron enviados a la Academia de El Lencero.



No obstante, según se ha dado a conocer, los policías inhabilitados de Orizaba están haciendo exámenes en los Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) de otros Estados.



En referencia al director de Gobernación, Erick Morales, quien aquel sábado de la requisa no se presentó, el lunes 15 de febrero dio la cara y aún continua en su puesto.