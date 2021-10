Exdirector de Tránsito de Mendoza se queda en prisión; lo vinculan a proceso

Luego de más de cinco horas de audiencia, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Enrique “N”, exdirector de Tránsito de Ciudad Mendoza, por el delito de ultrajes a la autoridad, por el cual recibió dos meses de prisión preventiva oficiosa.Tras conocer la decisión del Juez, la esposa del imputado comentó que viajará a la Ciudad de México para pedir su apoyo al Presidente de la República.“Aquí no veo claro, la corrupción está entre ellos mismo, ya que la fiscal Clarisa, unas horas antes de la audiencia, entró a hablar con el Juez y se encerraron, cosa que no está permitida antes de una audiencia”.Mencionó que a pesar de que los abogados de su esposo presentaron todas las pruebas a favor del acusado, el Juez ni siquiera las vio, no le permitió a ella estar en la audiencia a pesar de ser su esposa, entre otras irregularidades.“Voy a exigir justicia y que el señor Presidente voltee a ver a Veracruz, ya que el Gobernador está haciendo las cosas a su manera”, dijo.Desde que inició la audiencia a las 11:00 horas de este viernes, la esposa, familiares y amistades de Enrique “N” e incluso elementos de Tránsito de Mendoza, permanecieron ante el Centro Integral de Procuración de Justicia de Orizaba y se retiraron hasta que el presunto responsable fue sacado del lugar para ser trasladado al Cereso de Amatlán de los Reyes.