Exdirectora de Turismo de Xalapa da su versión sobre salida de la dependencia

La exdirectora de Turismo de Xalapa, Ivonne Quirarte Mora, rompió el silencio a días de haber dejado el cargo y en una publicación en su perfil de Facebook afirmó que mientras algunas personas como ella buscan construir una mejor ciudad, a otras las guía “el interés político”.Si bien expuso que decidió retirarse del cargo, tras dos meses de estar en éste, agregó que no todas las personas tienen las mismas convicciones y valores.“Lamentablemente no todas las personas tenemos las mismas convicciones y valores, mientras a algunos nos mueve la esperanza de construir una ciudad mejor para los xalapeños y para los turistas que nos honran con su visita, a otros los guía el interés político”, escribió.Quirarte Mora apuntó que "no se debe perder la fe", pues dijo estar segura que son más los que quieren lo mejor para la Capital veracruzana.“Me siento muy agradecida con aquellas personas del Ayuntamiento que durante este corto tiempo me tendieron su mano franca, sincera y gentil. Ustedes saben quiénes son. Mi inmensa gratitud y mi respeto irrenunciable”, agregó.La empresaria hotelera afirmó que desde este espacio continuará trabajando en favor de la promoción turística de la región, “con convicción y pasión”, reiterando que Xalapa “es una ciudad cultural y artística que cuenta con el potencial necesario para despegr a nivel regional, nacional e internacional”.A propósito de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, manifestó que “la participación de las mujeres en la sociedad y su desarrollo integral como persona; el respeto a nuestra capacidad y profesionalismo tanto en el ámbito público, como privado y familiar es indiscutible y es nuestro derecho inalienable”.En la publicación mencionó que espera que se le dé continuidad a todas las acciones que impulsó en este corto tiempo que estuvo al frente de la Dirección de Turismo Municipal.“El cambio y sustitución de los módulos turísticos con los cuales cuenta actualmente la Capital, la creación de la marca turística (ya está lista) para ser presentada en la CDMX y la gestación de las rutas turísticas como: callejones de leyendas, senderos religiosos, city tour y sendero de las flores. Era mi ilusión poder dejar a la ciudad que me vio nacer un Museo del Chile Xalapeño”, añadió.Además, refirió que el breve periodo que desempeñó el cargo fue suficiente para llevarse “grandes enseñanzas; una de las más importantes es que cuando se tiene el conocimiento, la experiencia pero sobre todo la voluntad de trabajar en lo que amamos el trabajo no es trabajo sino una experiencia enriquecedora de desarrollo y crecimiento profesional”.