Exdirigente panista rechaza lista de Municipios en que PAN va en coalición, en Veracruz

José Mancha Alarcón, exdirigente panista en el Estado y quien actualmente aspira a la candidatura para la Alcaldía de Tuxpan, se dijo en desacuerdo con la lista de municipios en que el PAN va en alianza con el PRI y PRD, presentada este lunes y en la que se establece que el blanquiazul irá solo en busca de la Presidencia Municipal.



Aseguró que dicho listado no es el que originalmente hicieron los dirigentes estatales de la alianza “Va por México”. En este sentido, recomendó que el dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán, debe validar la reciente lista ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido.



Recalcó en que Tuxpan sí está incluido en el convenio de coalición con el PRI y PRD, que ya también fue presentado ante el OPLE pero que es rechazado por los dirigentes estatales.



“En el caso de Tuxpan, sí está en la lista. Sí está registrado formalmente dentro del convenio de coalición del OPLE. El documento que se ha estado ‘filtrando’ últimamente corresponde a una especie de pláticas posteriores al registro del convenio ante el OPLE, es decir el que dice que sí va en alianza. Los dirigentes de los 3 partidos a nivel estatal requieren una aprobación nacional y lo que yo tengo entendido es que el partido a nivel nacional está optando por no hacer cambios y hacerle caso a ese tipo de convenio”, sostuvo.



Opinó que no importa si se reúnen Sergio Cadena, Marlon Ramírez y Joaquín Guzmán pues al final tendrán que buscar a las dirigencias nacionales para aprobar la coalición.



“(La lista) del 6 de febrero esa es la que no es. Existe una sola que es la que se registró ante el Órgano Público Local Electoral. Joaquín la debería tener, por supuesto. Fue la primera que registraron. Repito, él ha intentado reunirse para hacerle modificaciones (a la lista) pero requiere del aval o de la aprobación de los comités ejecutivos nacionales de cada partido”, insistió.



Por último, José Mancha no descartó que Tuxpan al final sí esté incluido para ir en la coalición “Va por México”; dijo que hasta ahora es el único precandidato registrado y que sólo espera la resolución de las elecciones internas en su partido que habrán de efectuarse el 14 de febrero.