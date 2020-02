Exdirigente se resiste a perder control del Sindicato, en Tecnológico de Orizaba

Integrantes del sindicato del Instituto Tecnológico de Orizaba (ITO) acusaron al ex dirigente, Miguel Ángel Cruz Arellano, de impedir la asamblea donde se definiría la nueva Comisión Dictaminadora por no tener gente afín a él.



De acuerdo con los docentes, el día de la asamblea, el pasado martes, Cruz Arellano irrumpió en la misma con un grupo de maestros y ahí comenzó a decir que tenía acusaciones en contra del director, Rigoberto Valenzuela, y el actual dirigente gremial, Enrique Castillo Martínez, por supuestos malos manejos con dos plazas.



Al pedirle pruebas, simplemente dijo que él las tenía y en su momento las iba a mostrar; sin embargo, su irrupción se dio con gritos, ofensas para quienes estaban e incluso a punto estuvieron de golpear a algunos maestros, por lo que la asamblea se tuvo que suspender por no garantizarse las condiciones, que era en realidad lo que se pretendía ya que el citado grupo no tiene mayoría.



La Comisión Dictaminadora tiene actualmente a personas que en su momento él puso cuando fue secretario general y que ya cumplió con su periodo, por lo que se debe cambiar, que fue lo que se impidió.



Sobre los señalamientos hechos en contra del director, el subdirector Rubén Juárez Rodríguez y el dirigente sindical, se debieron a un error propiciado por una persona de Recursos Humanos que fue puesta por el ex director Rogelio García Camacho.



Dicho error consistió en que al llegar el nuevo director y subdirector, venían de otro tecnológico, por lo que se acordó un cambio de plazas.



Sin embargo, la persona de Recursos Humanos sacó esas plazas a concurso y actualmente hay dos maestros que ya las tienen y a los cuales se les está pagando, por lo que para ya no hacer más afectaciones, se tomaron dos plazas para subsanar esos errores, situación que hoy enarbola el ex dirigente sindical como prueba de corrupción.