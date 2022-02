Exduartista Tomás “N” tendrá que enfrentar acusación por desvíos millonarios

El exsecretario de Finanzas y Planeación y exsecretario de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz durante la era duartista, Tomás José “N”, no consiguió invalidar un auto de vinculación a proceso en su contra por el probable delito de peculado y desvío de recursos.Con fecha 18 de octubre de 2021, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz requirió a Tomás José “N” por el desvío de 940 millones de pesos de recursos federales en el rubro de Salud, a través de siete transferencias bancarias entre el 10 de enero al 30 de octubre de 2012.Los desvíos de recursos se dividieron en siete movimientos por 130 millones, 140 millones, 144 millones, 147 millones 21 millones, 164 millones y 194 millones, para completar un total de 940 millones de pesos de la cuenta Santander 65503128778 del Gobierno del Estado a la cuenta BBVA número 0446100368, a nombre del Gobierno de Veracruz.En respuesta al fallo del Juez Penal Federal, Tomás José “N” recurrió al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal de Villa Aldama para promover el amparo 278/2021 a modo de dejar sin efectos dicha vinculación a proceso.En su argumento, el extitular de SEFIPLAN defendió que de una u otra forma sí reintegró el dinero desviado a la cuenta de Servicios de Salud y por lo tanto, no incurrió en el delito de peculado por el cual se le acusa.Sin embargo, el juez 2º de Procesos Penales, Rafael González Castillo, consideró que sí existió un desvío, al “distraerse” el recurso para Salud de la cuenta original para dicha partida.El Juez también coincidió que aunque Tomás José “N” no hubiera hecho uso de los recursos; por el sólo acto que la cuenta bancaria tuviera la firma mancomunada del titular de SEFIPLAN, lo hace de inmediato un administrador de tales bienes.Por lo que, con fecha 14 de enero de 2022, el juez 2º Rafael González Castillo determinó no conceder a Tomás José “N” el beneficio de la protección de la justicia federal.Con el fallo en contra, el pasado 15 de febrero Tomás José “N” acudió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz para promover un amparo en revisión contra la negativa del Juez 2º.