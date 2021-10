Exempleada acusa a Coordinador de Profesiones de la SEV por acoso

El coordinador de profesiones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Carlos Alberto Hernández Cervantes, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por acoso laboral y sexual. Ayesa Yazmín González Fernández, la denunciante, acusa además que fue despedida injustificadamente tras seis meses de laborar allí.En conferencia de prensa, la agraviada expuso que desde marzo de este año empezó a trabajar en la dependencia por invitación de su titular quien, según las acusaciones de González Fernández, empezó a cobrarle "cuotas" de 3 mil pesos mensuales, lo cual es considerado un acto de corrupción ante la FGE."El convenio era que yo iba a laborar ahí dando una cuota de 3 mil pesos a él, diciendo que el Gobernador estaba de acuerdo. De todo tengo pruebas de audio. Yo lo empiezo a grabar a partir de junio por insinuaciones, acoso y comentarios pasados de tono que me hacía", expresó la quejosa.Por otro lado, González Fernández indicó que las insinuaciones más comunes que le decía el Coordinador eran cosas como:"¿Cuándo te escapas?", "Me dejé la barba a ver si te gusto", "¿Cuándo estrenamos colchón?", "Me gustas tú" y mensajes similares:"Durante el tiempo que laboré ahí participé en todas mis actividades. Tengo carta de recomendación de mi área de trabajo, soy estudiante y me despiden el 30 de septiembre, con la justificación de que en mi lugar necesitan poner a un varón que maneje, a lo que yo replico que yo también puedo hacer esa función".De acuerdo con sus comentarios, presentó la denuncia el 6 de octubre y desde que el funcionario tuvo conocimiento de la acción legal la llamó para buscar "un arreglo", lo cual ella negó reiterando que su objetivo es que él sea despedido por incurrir en esas conductas."Colocar a un varón es discriminación y él me dijo que ya lo había platicado con Moisés Pérez Domínguez, el subsecretario de Gobernación, a lo que yo repliqué que también era mi derecho ir a la SEV para exponer ni situación y que era injusto el despido. Platiqué con el licenciado Pepe Avilés, el secretario particular del Subsecretario de Desarrollo Educativo, y está consciente de los audios, de la extorsión, del acoso y de las insinuaciones", precisó Yazmín González.La extrabajadora señaló que está a la espera de que el Instituto de la Defensoría Pública le asigne un abogado para que la acompañe en el proceso jurídico, debido a que no tiene los recursos para costear un litigante."Para mí el único arreglo que puede haber es que se me reubique en mi área de trabajo, que la SEV me respalde y que este señor no siga en el cargo y que me regrese durante seis meses lo que le di por cuotas, porque a mí no se me dio finiquito. Yo ganaba 11 mil pesos y le daba a él 3 mil pesos", reiteró.La agraviada hizo énfasis en que a través de la Línea Violeta pudo acudir a la Defensoría de Víctimas, además de que grupos feministas de Xalapa la apoyan ante el acoso laboral y sexual del que dice ser víctima por parte del funcionario de la SEV.