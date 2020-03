Guillermo Jiménez Olivo, extrabajador del Ayuntamiento de Xalapa, anunció huelga de hambre si las autoridades no le otorgan su liquidación y parte de aguinaldo que le adeudan, tras ser despedido por una supuesta denuncia de acoso sexual.



"El año pasado se me contrató para trabajar en la Subdirección de Educación. A finales de septiembre, se me acusa de acoso sexual. Totalmente absurdo. De eso me acusaron pero no me lo comprobaron".



Ante los señalamientos falsos, el quejoso dijo que interpuso una denuncia en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, donde se llegó a acuerdos.



"Dijeron que lo que podrían ofrecerme era un pago de 15 mil pesos, lo acepté pero fue desde el año pasado. Debían de pagarme los seis meses que no he cobrado. No se me pagó el proporcional del aguinaldo de 9 meses".



Por lo anterior, mencionó que se quedará en la plaza Lerdo hasta ser atendido, ya sea por autoridades estatales o municipales.