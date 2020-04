Exempleados del INEGI en Coatepec analizan demanda por despido sin liquidación

Extrabajadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en la zona de Coatepec, indicaron que podrían interponer una demanda en contra del organismo.



Esto debido a que el Instituto, luego de hacerlos firmar su renuncia por la suspensión del Censo 2020 por la contingencia sanitaria, no les ha otorgado ningún tipo de liquidación.



Sobre el tema, una ex empleada que laboraba como verificadora en el Instituto, y que pidió el anonimato por temor a represalias, informó que no han recibido ningún tipo de liquidación quienes ya firmaron, ya que hay compañeros que no han querido firmar, por lo que fueron advertidos que hasta que los demás compañeros no hagan lo mismo no se les dará su recurso.



“Ya nos hicieron firmar, porque nos dijeron si no firmábamos iban por nuestros jefes y los van a inhabilitar a nivel federal, no van a poder encontrar trabajo y por eso decidimos firmar aunque algunos no han ido, no nos han dado ningún tipo de liquidación y nos dijeron que como hay compañeros que no firman nos van a tardar mucho el pago, no va a llegar de inmediato”, comentó.



Ante esta situación, no descartó que junto con otros compañeros podría efectuar una demanda, para exigir su pago inmediato.



“Queremos poner una demanda porque no nos quieren pagar”, advirtió.



Asimismo, señaló que autoridades les indicaron que el Censo podría reanudarse el 30 de abril, pero explicó que ellos ya no confían, pues al firmar la renuncia fueron engañados.



Finalmente, comentó que en Coatepec se llevó a cabo el censo en un 50 por ciento, no así en toda la región, pues precisó que aún faltaban varias comunidades de Teocelo por ser censadas.