Exentará SAT a pequeños productores cañeros de tributar en el RESICO

Los cañeros del país que no reciban más de 900 mil pesos por concepto de pago de preliquidación, liquidación o remanente quedan exentos del pago de impuesto RESICO, aunque tengan otros ingresos como maestro, obrero u otra actividad que desarrollen, anunciaron los dirigentes de la Unión Nacional de Cañeros A.C. (UNC) y de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), Javier Sánchez Chávez y Carlos Blakaller Ayala, respectivamente.Esto se logró con el acuerdo que se sostuvo con la titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buen Rostro, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la intervención de la Cámara de Diputados, por lo que expresaron que con esta buena acción del Gobierno Federal regresa la tranquilidad al campo cañero, porque ya no tendrá que declarar ante el SAT para pagar impuestos del 1.25 por ciento.Destacaron que para aquellos cañeros que les retuvieron el 1.25 en los pagos de su liquidación, se buscará un esquema para su devolución.Además, todas las sociedades de producción rural, que también habían quedado fuera y que eran tratados como empresarios, van a ser consideradas en el RESICO, es decir, que tampoco van a pagar impuestos, siempre y cuando no rebasen los 900 mil pesos anuales en sus ingresos.Expuso que este logro se dio gracias a la buena disposición de la titular del SAT, Raquel Buen Rostro, quien comprendió lo que representaba para los cañeros el pagar un impuesto, en estos momentos difíciles por las situaciones que atraviesa el campo cañero y en general.Expresaron que la participación de los diputados fue decisiva porque son los que conocen las necesidades del campo y que luego de varias pláticas se logró que a partir de ya, los pequeños productores no pagarán impuestos al SAT si no rebasan ingresos sobre 900 mil pesos, aunque tengan otras entradas por concepto de que realicen otra actividades profesores, obreros, entre otros, recalcaron.