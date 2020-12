Exfiscal prófugo Jorge Winckler pierde amparo para ser restituido en el cargo

El ex fiscal General de Veracruz y prófugo de la justicia, Jorge Winckler Ortiz, sufrió un nuevo revés judicial con el cual perdió toda posibilidad de ser restituido en el cargo del que fue separado temporalmente por el Congreso del Estado el 3 de septiembre de 2019 y en definitiva el 26 de marzo de este año.



Y es que ayer martes 15 de diciembre, el Juzgado 15 de Distrito le negó la suspensión definitiva al amparo que presentó contra su remoción mediante el juicio 608/2020-IIB, toda vez que los actos reclamados son hechos consumados.



La autoridad jurisdiccional tomó esta decisión al considerar que el interés de la parte quejosa no puede estar por encima del interés de la colectividad.



En el fallo, el juez también declaró como improcedente su reclamo de pago de su salario posterior a las fechas de su separación del cargo, ya que no existen vínculos entre él y la Fiscalía General del Estado (FGE), cuya titular ahora es Verónica Hernández Giadáns.



Cabe recordar que Winckler Ortiz fue designado por la anterior LXIV Legislatura, de mayoría panista, a propuesta del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, de quien era su abogado particular antes de ocupar la titularidad del Ejecutivo.



El ex fiscal cuenta con una orden de aprehensión expedida por un juez del distrito en Xalapa, que involucra además a cinco de sus colaboradores – incluyendo al ex fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres– por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.



Además cuenta con otras órdenes de aprehensión por supuestos delitos del fuero común y federal.