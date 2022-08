Exfiscal yunista Jorge “N” se queda en prisión; es vinculado a proceso

El ex fiscal general de Veracruz en la era yunista, Jorge “N”, quedó vinculado a proceso penal por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada y privación de la libertad en su modalidad de secuestro.Tras la audiencia de este domingo en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Adrián Reyes Acosta, confirmó además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año, y cinco meses de investigación complementaria, esto dentro del proceso penal 296/2019.“La Fiscalía General del Estado informa que obtuvo de un juez de proceso y procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, vinculación a proceso en contra de Jorge ‘N’”, destacó en comunicado el organismo luego de una audiencia que arrancó desde el mediodía y concluyó pasadas las 20:00 horas.Durante la audiencia, la cual previamente el propio Exfiscal había demandado que fuera pública y ante medios de comunicación, cosa que no ocurrió, Jorge “N” llegó a sufrir un ataque de pánico, requiriéndose hasta una doctora.El Exfiscal, cabe recordar, fue detenido el pasado lunes en Puerto Escondido, Oaxaca, luego de permanecer casi 3 años prófugo de la justicia.El exfuncionario yunista encara una denuncia que fue presentada por Francisco "N", quien fuera escolta y empleado del también exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, quien fungiera durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.De acuerdo a Francisco "N", Jorge “N” presuntamente ordenó a sus subordinados privarlo de su libertad durante horas en mayo de 2018, con la finalidad de que proporcionara información sobre el paradero de Bravo Contreras, en ese momento prófugo de la justicia, actualmente también vinculado a proceso por su presunta intervención en el delito de desaparición forzada de personas durante el duartismo.En la denuncia también van señalados los colaboradores de Jorge “N”: el exfiscal especializado en personas desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa; el exfiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio y los policías ministeriales Roberto Mora Mil, Sergio García Celis y Uriel Rodrigo González.Francisco "N" señala en su acusación que en el año 2018 fue citado de declarar en la Fiscalía General del Estado que encabezaba en ese entonces Jorge “N”, siendo atendido por el fiscal especializado Coronel Gamboa.Después de un rato Luis Eduardo Coronel le dijo que sería trasladado a la ciudad de Córdoba, quedando en ese momento incomunicado con su familia.Fue trasladado a una oficina donde presuntamente fue sometido a tortura por los antes mencionados para que les diera información sobre el paradero del exfiscal Luis Ángel Bravo.Al no lograr su objetivo, relata, Francisco “N” fue dejado en libertad.