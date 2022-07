Exfiscal yunista “pervirtió” al órgano encargado de impartir justicia: Cuitláhuac

El ex fiscal general durante la época yunista, Jorge “N”, “pervirtió” el órgano encargado de impartir justicia, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al referir que el ahora imputado se dedicó a ocultar carpetas de investigación y también liberó a homicidas, feminicidas y secuestradores durante el tiempo que estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE).A través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, el mandatario refirió que debido a estas acciones realizadas por Jorge “N”, los plagios incrementaran y de ello se tratan de responsabilizar a la administración morenista a través de medios de comunicación.García Jiménez reconoció el trabajo de las autoridades por la captura de quien durante su gestión al frente de la Fiscalía se dedicó a desprestigiar el trabajo del Gobierno estatal, dijo.Al fijar su postura tras la aprehensión y posterior imputación de Jorge “N”, quien se encontraba prófugo desde el 3 de septiembre de 2019, el Jefe del Ejecutivo del Estado señaló que como fiscal el hoy imputado cometió diversos delitos.“Después de algún par de meses de la llegada de nuestro Gobierno, percibimos que los presuntos delincuentes de homicidios, feminicidios y secuestros no eran perseguidos con eficacia y dedicación por el Fiscal de ese entonces”, sostuvo al recordar que además negoció la justicia pervirtiéndola y liberó a duartistas.Al respecto, recordó los audios que salieron a luz, donde uno de sus colaboradores negoció la justicia con presuntos delincuentes de la administración duartista con la intención de dejar carpetas “endebles”.De ello, también fueron cómplices un par de jueces al cambiar las medidas cautelares, sostuvo.“No se puede dejar a la desmemoria tantos agravios a quienes esperaban justicia por el órgano que la debía procurar. La gente ahora puede mirar con esperanza un porvenir diferente, donde no cunda la impunidad y que quienes negociaron la justicia pervirtiéndola, quienes ocultaron o negociaron carpetas ministeriales, quienes dejaron libres a los delincuentes responsables de homicidios, feminicidios y secuestros, ahora sean llamados a rendir cuentas”, reiteró.Finalmente, recalcó que su gobierno tiene el compromiso de revertir el daño a las instancias encargadas de impartir justicia, así como de aplicar la Ley “caiga quien caiga”.“Caiga quien caiga, deben rendir cuentas quienes cometieron delitos. En Veracruz nos hemos comprometido a revertir los daños de las épocas más nefastas en que nos sumieron las administraciones pasadas, entre ellos el lastimoso deterioro en las instancias”, concluyó.