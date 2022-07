Exfiscal yunista pide audiencias públicas; alega desinformación en su caso

El exfiscal general del estado, Jorge “N”, solicitó al juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, del Distrito Judicial de Xalapa con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, Adrián Reyes Acosta, que sus audiencias, incluida la de mañana domingo, sean públicas y que permitan el acceso a los medios de comunicación.A través de un oficio que mantiene su firma, el ahora detenido aseguró que ha sido objeto de persecución penal, misma que, sostuvo, está sustentada en falsedades; “la información que se ha dado del caso está desapegada a la realidad”.A decir de Jorge “N”, existe desinformación del caso y lo que se ha expuesto está desapegado a la realidad.El oficio enviado el día de ayer viernes 29 de julio, Jorge “N” aseguró que le asiste el derecho a que sus audiencias, absolutamente todas, sean públicas, porque nada justifica una excepción al principio de publicidad, que no sólo es un principio rector en el sistema de justicia penal, sino un derecho fundamental que le asiste, y que, como una garantía judicial, reconoce el Artículo 8, numeral 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece:“El proceso penal debe ser público, con el propósito de que accedan a ellas no sólo las partes sino también el público”.También expone que la transparencia en la actuación de las autoridades es fundamental, ya que un procedimiento llevado por los cauces jurídicos antepone como regla el principio de publicidad.Es por ello que Jorge “N” pidió que en el ejercicio de su derecho de defensa y toda vez que no existe inconveniente de su parte, sino por el contrario, interés que sus audiencias sean públicas y para garantizar que sea objeto de un debido proceso, solicita que su audiencia próxima a celebrarse mañana domingo 31 de julio sea pública, permitiendo su acceso a medios de comunicación y ciudadanos, y la misma solicitud la formula desde ya, para todas sus audiencias futuras.Cabe recordar que Jorge “N” exfiscal en la era yunista fue detenido la mañana del pasado lunes 25 del mes en curso en el Estado de Oaxaca.Según informes de la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández Giadáns, la detención la hicieron elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la entidad oaxaqueña.También colaboraron la Policía Ministerial de Veracruz y cumplimentaron en Puerto Escondido, la orden de aprehensión en contra de Jorge “N”, exfiscal General del Estado de Veracruz, por los presuntos delitos de secuestro y desaparición forzada de personas.