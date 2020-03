Exfuncionaria de Banderilla que golpeó su hijas busca amparo contra detención

La exdirectora de la Comisión de Agua Potable de Banderilla, Ruth Janeth “N”, quien fue grabada golpeando a sus dos hijas, busca ampararse contra una orden a aprehensión.



Cabe recordar que el video en el que aparece la exfuncionaria se hizo viral la semana pasada, pues castiga a sus hijas agrediéndolas con un objeto en reiteradas ocasiones.



Ahora, Ruth Janeth “N” obtuvo una suspensión provisional contra una orden de aprehensión, detención y su ejecución del juzgado segundo de Distrito en Veracruz.



“Procede conceder la suspensión provisional para el efecto de que no se haga comparecer por medio de la fuerza pública a la parte quejosa ante dichas autoridades, hasta que reciban notificación sobre la suspensión definitiva (...)”.



“En cuanto a la orden de detención que reclama la promovente, procede conceder la suspensión provisional para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no se prive de su libertad personal”, determinó la autoridad jurisdiccional.



Además, se fijó una garantía económica por la cantidad de 4 mil pesos y se espera que en abril se realice la audiencia constitucional.



Hay que recordar que, tras la difusión del video, el Ayuntamiento de Banderilla informó que se tomaron las medidas correspondientes y se inició un proceso legal, además de que ya no labora en algún organismo público municipal de Banderilla.



Según trascendió, la mujer habría golpeado a sus hijas el pasado 3 de marzo porque mataron a un conejo, siendo captada por un vecino al momento de los hechos.



La Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Familia y Trata de Personas confirmó que abrió una investigación por maltrato infantil.