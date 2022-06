Exfuncionario duartista no logró sumar prueba a su favor en caso por fraude

Un Juzgado de Federal de Proceso Penal y un Colegiado de Circuito negaron al exsecretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Gabriel “N”, la oportunidad de reabrir una investigación en su contra por los delitos de fraude y abuso de confianza.Gabriel “N” solicitó incluir la declaración de un testigo como medio de prueba dentro de la investigación complementaria, sin embargo, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz negó dicha posibilidad al excolaborador de Javier Duarte de Ochoa.Ante la negativa del Juez Penal, Gabriel “N” promovió el amparo 101/2022 ante el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama y con lo anterior, conseguir la reapertura de la investigación complementaria e incluir una prueba a su favor dentro del proceso.Sin embargo, el Juez 1º de Villa Aldama desechó el amparo solicitado por Gabriel “N”, al considerar que el exduartista impugnó actos que no son de “ejecución irreparable”.“El hecho de que al final se le haya negado a la parte quejosa la oportunidad de realizar diversas diligencias indagatorias durante la etapa de investigación complementaria, por sí sola, no constituye un acto de imposible reparación, en razón de que dicha negativa no es un acto que resuelva definitivamente la no ejecución de los actos de indagación propuestos”.A criterio del Juez 1º, todavía puede exponer ante el Juez de Control otros motivos por los cuales considera necesario que se realicen los actos de investigación formulados, al tiempo que durante la etapa intermedia podrá ofrecer los medios de prueba para su admisión y posterior desahogo al momento de contestar la acusación ministerial.Dada la negativa conseguida, Gabriel “N” promovió la queja número 145/2022 ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, sin embargo, con fecha 15 de junio de 2022, dicho Colegiado avaló la sentencia del Juez 1º.