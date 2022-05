Exfuncionarios duartistas no logran echar abajo órdenes de aprehensión

Dos extitulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Fernando Charleston Hernández y Mauricio Martín “N”, fracasaron en su intento por dejar sin efecto dos órdenes de aprehensión en su contra.En el caso de Charleston Hernández, éste perdió la oportunidad de invalidar una orden de citación, comparecencia o aprehensión en contra de su persona por no imprimir su firma de puño y letra en la demanda.Como lo dio a conocer alcalorpolitico.com el pasado 20 de abril , Charleston Hernández solicitó ante el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz el juicio de amparo indirecto 82/2022 contra actos de los Jueces de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito en Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Coatepec, Veracruz.En ese sentido, Fernando Charleston contrató los servicios del despacho De la Guardia y Asociados del abogado Rodolfo De la Guardia García, sin embargo, el exsecretario de Finanzas no plasmó su firma y en su lugar resalta el nombre de una persona distinta.“De lo anterior, es evidente que la demanda de amparo es irregular en cuanto a que no se tiene la certeza jurídica de que sea Fernando Charleston Hernández quien estampo de puño y letra la firma que calza al final de la demanda de amparo que nos atañe; o si en su caso, el quejoso sea Carlos Hernández Martínez”, refiere el juicio 82/2022.Por lo anterior, con fecha 4 de mayo, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo dio por no presentada la demanda de amparo dado que Charleston no cumplió con las prevenciones del 19 de abril pasado, esto es, que dijera si la firma de la demanda era la suya.Mientras que Mauricio Martín “N” no pudo sacar adelante el amparo 81/2022, igual contra los Jueces de Control de Pacho Viejo y como en el supuesto anterior, el exfuncionario no plasmó la firma electrónica requerida para la demanda.La decisión del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, fue la de desechar la promoción de Mauricio “N”.