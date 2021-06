Exhibe candidato de MC a la Alcaldía de Banderilla obras inservibles y contaminantes

El candidato a la Presidencia Municipal de Banderilla por Movimiento Ciudadano (MC), Arnulfo Rodríguez González, denunció el hostigamiento que ha recibido a través de perfiles falsos en redes sociales tras dar a conocer obras inservibles, millonarias y contaminantes que fueron construidas por pasadas administraciones de esa demarcación.



A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, reveló el abandono en que se encuentra una planta de tratamiento de aguas residuales que tuvo un valor de 3 millones de pesos y que se inauguró en el 2012 para la colonia Julio Castillo y la parte de atrás de Temaxcalapa.



Cabe mencionar que esta obra fue inaugurada en 2012, periodo en el que fue alcalde Francisco Hernández Loeza, quien de nueva cuenta busca la Alcaldía.



"Tristemente miren cómo se encuentra, en total abandono, un foco de infección, el olor es insoportable. Los tanques cómo están. Y además todo esto se está desbordando a los terrenos baldíos", expresó.



Rodríguez González dijo que los vecinos de Tabacal les pidieron cancelar esa obra porque toda el agua negra que sale de dicha construcción se va al potrero y de ahí llega a sus casas, de allí que pidiera el voto de los banderillenses para resolver ésta y otras problemáticas que enfrenta su municipio.



"Vota porque renazca Banderilla. No podemos seguir soportando esto. Este es un proyecto mal hecho de origen, esto no es una (planta de) tratamiento. Esto es un estanque donde llegas, contaminas, tiras. No es ningún proyecto ecológico y tecnológico. Esto no sirve; fueron 3 millones de pesos tirados a la basura nada más", cuestionó el exfuncionario de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa.



El abanderado de MC a la Alcaldía de ese municipio dijo que sí se ha recibido dinero pero es una lástima que se inventen este tipo de obras carísimas, citando otra como la construida en la colonia La Haciendita, que también está abandonada.



"Miren esto también, otro proyecto sólo de ocurrencias, de alguien que quiere jugarle a que sabe, no le sabe y se deja engañar pero además, es un monumento a la corrupción. Dicen los señores que nunca ha funcionado, nada más la inauguraron, vinieron y la abandonaron totalmente", reiteró.



Por ello, dijo que hay que sentarse con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), porque Banderilla necesita un programa integral de saneamiento, algo que reconoció no va a ser fácil de lograr, ya que requiere de mucho dinero y más cuando se observa en qué se ha utilizado el dinero que ha recibido el municipio.



"Yo le digo a los banderillenses que por favor, este 6 de junio nos den la oportunidad de darle despedida a este grupo caciquil que pretende quedarse en Banderilla. No somos un pueblo para que tengamos ese caciquismo. Te pido que regresemos a este Banderilla que tanto amamos, este Banderilla bonito, feliz y que todos queremos, pido que voten por un servidor".



El candidato de MC aseguró que administraciones anteriores, en referencia a la de Hernández Loeza, presumen de haber hecho mucha gestión pero el dinero no se aplicó completo en la ejecución de las obras, ya que hubo corrupción y malos manejos.



Es de mencionar que este mensaje tenía clara alusión hacia el candidato Francisco Hernández Loaeza, ya que en semanas anteriores se mencionó que tenía señalamientos por daño patrimonial hasta por 6 millones de pesos, declaraciones que posteriormente desmintió.