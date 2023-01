Exhibe Cuitláhuac lento avance de videovigilancia en Veracruz

a fecha.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que desde que se llegó a un acuerdo para no denunciar a la empresa Comtelsat, contratada por el yunismo para instalar cámaras de videovigilancia a lo largo de la entidad pero que no cumplió, dicha compañía apenas ha avanzado con el 30% de lo pactado desde al menos noviembre de 2021.“Ese legado fue un fraude”, dijo el mandatario en conferencia de prensa al detallar que en su último reporte de diciembre, Comtelsat llevaba un bajo porcentaje de avance.Por ello, comentó García Jiménez, pidió al secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, apurar a la empresa y se espera otro reporte de avance ya pasado enero.Cabe destacar que noviembre de 2021, García Jiménez ya pedía a la empresa acelerar sus trabajos tras el acuerdo al que habían llegado.“Ya con ellos tuvimos acuerdos y convenios, quedaron de empezar por Xalapa y Veracruz, va avanzado, vamos a decir que ya también empiecen a tramitar otras regiones donde se había contratado”, dijo en aquell En ese mismo mes , según informara el entonces secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, apenas operaban “muy poquitos” de los aparatos: 2 mil 500 cámaras de las 6 mil 500 que debieron estar funcionando. Es decir, faltaban 4 mil cámaras.Por este caso, cabe recordar, el actual Gobierno de Veracruz denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares por peculado y por el “megafraude” que presuntamente orquestó.Es así que, el mandatario reiteró que la empresa contratada por la administración de Miguel Ángel Yunes Linares llevaba, al corte del pasado mes de diciembre, apenas un 30 por ciento de instalación de las cámaras de videovigilancia, del fraude que costó mil millones de pesos a Veracruz.“Instruí que se le pida a la empresa cumplir con lo que hemos venido pactando; no pusieron todas las cámaras y muchas de las que pusieron no funcionan”, explicó, al reiterar que inició un litigio y que desde entonces la compañía inició trabajos de mantenimiento; mientras que solicitó una actualización del avance.Lo anterior, “para ver si les da tiempo, si van atrasados y qué ritmo le van a imprimir; porque ellos alegan que están instaladas, pero nosotros decimos que no pues, aunque esté físicamente el poste, si no vemos (la imagen) en una pantalla, para nosotros no funcionan”.El mandatario dijo que existen las cámaras suficientes y colocadas en lugares estratégicos; “nos han ayudado mucho a dar con responsables de delitos, como un asalto de este fin de semana en Xalapa”.Para finalizar, agregó que hay un exfuncionario del pasado bienio defendiéndose de los señalamientos por corrupción, con respecto de la instalación de cámaras de vídeo vigilancia.