Exhibe Guillermina Alvarado presunta relación entre su hija y su expareja Rogelio “N”

Guillermina Alvarado González denunció la relación sentimental entre su expareja, el exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, con la hija de ésta, Luisa Fernanda Méndez Alvarado.



En un post publicado en la red social Facebook, acusó a su hija y a su excónyuge de abuso contra ella y pidió a los usuarios de la red social “entender el trasfondo de todo”.



“Hace 2 años se convirtió en la pareja sentimental de Rogelio “N”, aquel que dice que hizo bien los 2 papeles, se le olvidó incluir que son 3 (padre, madre marido), ahora se entiende el trasfondo de todo”.



Enfatizó en la publicación que la relación de Rogelio y Luisa “es un secreto a voces que me he tenido que callar y aguantar con dolor y vergüenza”.



Aseguró que su hija mayor, de 25 años, anteriormente denunció a los 15 años de edad un caso de supuesto abuso sexual contra una persona.



“Mediante la investigación y peritajes, dieron como resultado que no había sido violación que fue por consentimiento y que todo fue inventado por ella misma, por el cual tuve que pedir disculpas a dicha familia por tal situación, el delito se investigó como abuso sexual”, versa el post.



Hay que recordar que Guillermina Alvarado denunció al perredista por violencia familiar y acusó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) de utilizar la imagen de Luisa y Viviana “para salvar a un hombre ruin y despiadado”, describió.