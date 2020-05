Exhiben a diputada de Morena evitando infracción; la llaman #LadyCharola

La diputada federal Juana Carrillo Luna, rechazó ser infraccionada por no respetar el programa “Hoy No Circula”, en esta Fase 3 de la pandemia por Covid-19 y mostró su credencial de legisladora, en un hecho documentado por una mujer agente de tránsito, quien pidió respeto para su trabajo.



El viernes 15 de mayo la legisladora federal transitaba por calles de Cuautitlán, en un día en que su camioneta no debía hacerlo por el “Hoy No Circula”, por lo que fue detenida por una agente de tránsito, ante lo cual Juana Carrillo en lugar de mostrar su licencia de conducir entregó su credencial de diputada federal.



“No circula su camioneta”, le indicó la agente de tránsito, ante lo que quien se acreditó como diputada federal respondió “ya sé, pero yo sí circulo” y señaló con su dedo la parte trasera de su camioneta, afirmando que traía despensas en su cajuela, acusando de actos arbitrarios de la policía de Cuautitlán y señaló que había una normatividad.



La agente de tránsito le respondió “¿porque es diputada me grita?”, cuando hay una normatividad que estaba violando.



La diputada subió a sus redes sociales el video, donde aparece mostrando su credencial de legisladora, afirmando que cuando se encontraba repartiendo apoyos “fui agredida por un elemento de tránsito, que de manera arbitraria incerepó mis acciones. Le pido al presidente Ariel Juárez de Morena, que ponga orden, porque yo, como una más de los cuautitlenses somos víctimas de abuso de la policía”.