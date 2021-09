Exhiben a enfermera de Veracruz fingiendo vacunar a joven

Por redes sociales se viralizó el video de un enfermera simulando vacunar contra COVID-19 joven mujer en el módulo ubicado en el estadio Luis “Pirata” Fuente de Boca del Río. Según las autoridades, la enfermera “estaba cansada” y ya fue retirada del módulo.



En las imágenes difundidas —que fueron grabadas por la misma joven este sábado—, se observa que la enfermera aparentemente introduce la aguja de la jeringa pero nunca inyecta nada.



La afectada reportó lo ocurrido al personal encargado, por lo que minutos después, ante su insistencia, tuvieron que ahora sí vacunarla.



No obstante, en esta ocasión una enfermera le explicó todo el proceso, mostrándole cómo llenaba la jeringa con el fármaco para después inyectarla.



Además, al menos otros dos trabajadores de Salud que estaban en el sitio grabaron la aplicación de la dosis.



Enfermera estaba cansada



Tras lo ocurrido, cuestionado al respecto, el delegado de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, confirmó el caso, asegurando que la enfermera fue retirada del módulo y aclaró que corresponderá a la Secretaría de Salud detallar si la sancionaron.



“Ya se resolvió, el doctor (encargado) ya nos informó, ella aduce que estaba cansada, la verdad es que sí están sometidos a estrés y a jornadas, ellos ya la retiraron es un tema del Sector Salud, no lo rehuimos y la verdad es que la persona fue vacunada, ella (la enfermera) no quería molestar ni lastimar a nadie, o sea, está actuando de buena fe y lo más importante es que a la persona se le vacunó”, dijo.



El Delegado destacó que hasta ahora este es el único caso de este tipo registrado en la entidad y además, pidió a la población “estar a las vivas” para que no los engañen a la hora de recibir la vacuna, aunque se trata de personal del mismo Sector Salud.



“Le pedimos a la gente que siga a las vivas, que sigan viendo que hay jeringa que hay vacuna y que hay inyección, yo a veces recomiendo que para evitar la tensión no vean, volteen para otro lado pero alguien que les ayude a ver que sí les ponen la vacuna. Cuando yo me fui a vacunar así le hice, volteé para el otro lado pero alguien me estaba ayudando viendo que sí me la pusieran”, dijo riendo.