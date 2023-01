Exhiben la discriminación que existe en Veracruz contra comunidad LGBT

Con el paso por la capital de la activista de los derechos humanos de las personas trans, trabajadoras sexuales y personas de la comunidad LGBT, Kenya Cuevas, veracruzanos se han acercado a ella para exponer sus casos y pedir su ayuda ante la discriminación en Veracruz, la desigualdad y el miedo a las represalias.Como lo fue el acercamiento de César Sebastián Rosas Jiménez, docente de telesecundaria en Córdoba que fue dado de baja de la Secretaría de Educación sin notificación alguna a causa de un trastorno de la personalidad a raíz de la infancia y de su familia, quien señaló que las instituciones en el Estado no dan la atención adecuada.“Queremos que estés en la fiscalía (Kenya), en derechos humanos me han dado la atención, como persona se han portado muy bien en todos los departamentos, pero como instituciones no lo han hecho, como instituciones nos quedan a deber en Veracruz a todas las personas y somos invisibilizados”.Mismo quien comentó que siempre fue señalado por las autoridades por discriminación prohibiéndole llevar el cabello largo o pintado, porque “debía dar un ejemplo”.“Hay varios maestros y compañeros que también son de la comunidad y no se atreven a sacar estas denuncias por miedo”, dijo Rosas Jiménez.Por su parte, una joven trans quien no se identificó, señaló que trabaja en un municipio del estado de Veracruz, en el que asegura que se le invisibiliza mientras que proyectos que ha realizado para su municipio han sido apropiados por parte de delegados.“Mi salario, cuando algunos están ganando más, mi salario es el más bajo de ahí, entonces ¿dónde está la igualdad que me están dando se supone que en ese municipio?, no me lo están dando, me están minimizando”.Ante el panorama de violencia contra las mujeres trans en las zonas rurales de Veracruz dijo tener a represalias; “tengo miedo de alguna represalia porque son daños rurales y son zonas muy peligrosas, la región es una zona muy peligrosa; Martínez de la Torre y Tlapacoyan”.Señaló que en la región es una zona muy dura para las mujeres trans, con mucho VIH y una gran discriminación donde carecen de información de salud, como mencionó que fue el caso de una amiga que habría muerto por mal información y el uso de biopolimeros ante la carencia de acceso a un reemplazo hormonal.Kenya Cuevas señaló que esto es algo frecuente que sufren las mujeres trans ante la carencia del acceso a la salud.“Desgraciadamente es una práctica que las personas para modificar nuestro cuerpo por no tener la seguridad por parte de la Secretaría de Salud nuestras hormonas, por no tener empleos dignos, por no tener para una cirugía plástica nos ingresamos biopolimeros y aceites”.Situación la cual reconoció que afecta laboralmente a una gran porción de mujeres trans al ser para muchas el trabajo sexual su única fuente de ingresos.“Una mujer trans que su única fuente de trabajo es el trabajo sexual y que desgraciadamente su cuerpo es quien le da de comer pues ya no trabaja, pierde todas sus áreas de oportunidad, empieza a transitar de hospital en hospital porque los modelantes no se consideran una enfermedad de salud pública y entonces no tenemos grupos interdisciplinarios para atender esta problemática”.Sobre el miedo a represalias, la activista adelantó que se tomarían las medidas necesarias.“Si llega a haber una represalia que no debería de ser vamos a actuar, cualquier represalia vamos a actuar como el Estado de Veracruz, como Casa de las Muñecas y vamos a defender con garras y dientes todo lo que tenga que ver con derechos humanos”.