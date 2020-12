Exhiben lentitud de Fiscalía en casos de desaparecidos en Poza Rica

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, los familiares de Marco Antonio Taylor de la Cruz señalaron que la Fiscalía General del Estado no ha podido avanzar con las investigaciones para dar con su paradero, tras ser privado de la libertad junto con dos personas más.



Los integrantes del. Colectivo de Personas en Búsqueda "María Herrera" acompañaron a la familia Taylor de la Cruz, ya que coincide que en el 2018 fue privado de la libertad, situación que enfrentó Marco Antonio junto con su pareja sentimental y un chófer.



A decir de las víctimas indirectas, el proceso de justicia ante la FGE ha sido lento, ya que hasta el momento sólo hay una persona detenida. Lamentaron que aún no han realizado la declaración pertinente a su posible intervención en la desaparición de Marco Antonio Taylor.



Ahora, con la pandemia, dijeron que los servidores públicos justifican su dilación por las estrictas medidas sanitarias para evitar el COVID-19 para justificar su falta de resultados.



Al mismo tiempo se violentan las garantías individuales de las familias de desaparecidos, ante el rezago de las investigaciones periciales y ministeriales.



Este caso se suma a otros donde las víctimas indirectas padecen la misma situación y las carpetas no tienen avances.



Mientras que los familiares de desaparecidos son los que logran avances pagando servicios de externos.



Piden la intervención del gobierno estatal para que se agilicen los procesos de investigación, como es el caso de Marco Antonio Taylor, ya que el testigo podrá tener información sobre el paradero de esta persona.