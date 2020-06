Exhiben que transporte público de Martínez de la Torre no respeta medidas de higiene

En la reunión municipal que el Ayuntamiento martinense organizó el pasado viernes 29 de mayo, salió a relucir la necedad de los transportistas para cumplir los acuerdos que se tenían en carácter de medidas de prevención para los usuarios de diversos medios de transporte, por lo que se considera que siguen exponiendo a los usuarios a un riesgo de contagio por COVID-19.



Un claro ejemplo se dio a conocer este fin de semana cuando ciudadanos que se dirigían al municipio de Misantla denunciaron en redes sociales a un chofer que conducía un autobús repleto de pasajeros.



Las diversas autoridades de otras dependencias presentes en la reunión le hicieron ver al delegado de esta corporación, Agustín Hernández Flores, que muchos de los choferes o transportistas no portan el cubrebocas correspondiente, no sanitizan las unidades y menos ofrecen gel antibacterial a los usuarios.



En contraparte, el funcionario en mención sólo atinó a disculpar este tipo de omisiones, señalando que no existe alguna sanción para este tipo de circunstancias, por lo que prácticamente se deslindó de estas tareas que todas las dependencias están cumpliendo y no habrá ningún tipo de consecuencia para los transportistas que a su antojo saturen las unidades y expongan a sus usuarios.



El funcionario también expuso que únicamente se mantienen los apercibimientos y operativos para detectar irregularidades en la documentación de los transportistas, por lo que lejos de verse inmiscuido en la prevención de esta pandemia, ha trabajado junto con su personal en temas recaudatorios.



De continuar así, podría estimarse que exista un alto riesgo de contagio en las unidades de transporte público, pues la autoridad de este rubro en esta zona simplemente no ha podido con el encargo que representa esta dependencia.