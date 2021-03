Exhiben trifulca entre turistas y palaperos, en playa de Alvarado

El pasado domingo se registró un enfrentamiento entre papaleros y turistas en las playas de Antón Lizardo, en Alvarado, en donde uno de los prestadores de servicios sacó un machete, mientras que una mesera y visitante se agarraban a golpes.



A través de redes sociales, se exhibió el video en donde se observa que un hombre amenaza con el arma, mientras que todos gritan que sea limpia la pelea.



Ante esto, el presidente de la Asociación de Restauranteros de Antón Lizardo, Miguel Ángel Gamboa, lamentó que se dañe la imagen de los palaperos de la zona, explicando que los ánimos se calentaron debido a que la familia de turistas no quiso pagar la palapa que había usado.



“Se hicieron de palabras, se insultaron y la turista agredió a la mesera, acudió el papá de la mesera a defenderla. El palapero sacó el machete y se hicieron de palabras, gracias a Dios no pasó a mayores pero nos afecta a todos", dijo.



Explicó que en las playas de Antón Lizardo, los restauranteros pagan a la Secretaria de Marina y Recursos Naturales (SEMARNAT) un permiso para colocar palapas frente al mar con mesas y sombrillas y dar el servicio, por el cual cobran 150 pesos.



También hay áreas libres sin palapas, en donde cualquier persona puede llegar a la playa, eso fue lo que originó el conflicto.



"Pagamos aproximadamente cerca de 5 mil pesos por un año por tener las palapas y sombrillas y mesas, esta familia, que ignoro de dónde venía, ya venía un poquito ebria".



“Se pusieron agresivos con los compañeros de que la playa era libre y de todos pero hay áreas restringidas que son para dar el servicio, dijeron que iban a pagarlo y al final no. Hay muchas áreas que son libres, áreas que no tienen palapas pero ellos quieren la comodidad de las palapas”, dijo.



Los palaperos de Antón Lizardo esperan que esta situación no afecte la llegada de visitantes en Semana Santa.



"Fue algo que nos sorprendió, estamos a unas semanitas de Semana Santa, esperemos que no nos afecte tanto, esta crítica y esa riña”, concluyó.