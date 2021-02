Exhorta Obispo de Veracruz a iniciar Cuaresma en familia, sin asistir al templo

El Obispo de Veracruz de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, informó que la celebración del "Miércoles de Ceniza" será virtual y presencial pero la invitación a los católicos es que desde casa marquen el inicio de la Cuaresma para cuidar las medidas sanitarias.



"Va a haber celebraciones virtuales y las pocas personas que puedan venir presenciales pero en realidad vamos a fomentar las celebraciones en familia. Sin asistir al templo".



Ante este anuncio, los feligreses posteños señalan que acatarán las recomendaciones para continuar el seguimiento de las celebraciones católicas desde casa.



Afirman que ya se han adaptado a seguir las misas desde internet.



"Pues sería bien porque es lo mismo y Dios está donde quiera, la ceniza y la bendición del Señor y hay que cuidarnos".



"Para estar con Dios no se necesita ir a un templo o que lo esté viendo el cura, o usted pórtese bien, haga el bien y con eso".



No obstante, hay quienes todavía se resisten y quieren que se aplique la ceniza de manera directa.



"No creo, nos vamos a acercar a la cámara, ¿cómo se imagina esto virtual? Ahora sí, como cuando dan la bendición, de lejitos ¿y la ceniza?".



La Cuaresma inicia el próximo 17 de febrero con el Miércoles de Ceniza, una preparación para la Semana Santa.