Exhorta PRD a cambiar estrategia estatal para combatir al Coronavirus

El Coronavirus ha rebasado al Gobierno de Veracruz que encabeza Cuitláhuac García Jiménez.



El pésimo manejo de la pandemia por parte de las autoridades estatales de Salud ha llevado a una crisis económica y social.



La administración morenista debe dejar de lado sus intereses electorales y trabajar de manera coordinada.



El enemigo a vencer no es la oposición ni los partidos políticos, sino la pandemia generada por el SARS-CoV-2.



Los datos oficiales así lo demuestran. Hasta el corte de este martes, en el Estado de Veracruz la cifra de casos positivos acumulados era de 14 mil 591 en 183 municipios.



Pero, además, había 3 mil 23 casos sospechosos en 147 localidades.



Lo peor de todo es que el COVID-19 ha cobrado la vida de 2 mil 63 veracruzanos en 131 demarcaciones.



Por ello, desde el Comité Ejecutivo estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exhortamos al Ejecutivo del Estado a cambiar de estrategia.



No basta con sólo cerrar las vialidades, ni impedir el paso de la población al centro de las ciudades.



Es necesario que el Gobierno del Estado aplique el mayor número de pruebas para detectar el movimiento del virus.



También es fundamental que garantice la compra suficiente de insumos para el personal médico, además de equipos necesarios para la atención de los enfermos y para evitar que doctores, enfermeras, camilleros, así como todos los trabajadores que laboran en hospitales se contagien.



Aunado a ello, se debe garantizar la atención hospitalaria y los medicamentos a todos los enfermos de cáncer, VIH-Sida, diabetes, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas.



El Gobierno debe unificar los mensajes públicos para evitar incurrir en contradicciones, desinformación u opacidad, pues los veracruzanos no creen en los datos oficiales y cada día aumenta la percepción de que la pandemia es más grave de lo que dice la Secretaría de Salud.



La administración estatal también debe admitir sus carencias y limitaciones, por lo que es necesario que sume la participación amplia de la sociedad.



A todo esto se suma el apoyo que plantean los sectores productivos de Veracruz como lo es posponer el pago de impuestos estatales, pues eso permitiría un respiro para el sector empresarial de manera que puedan mantener todos los empleos que generan.



Finalmente pero no menos importante, ante la temporada invernal se debe prever la compra de vacunas suficientes para la población que la requiera y particularmente los sectores vulnerables.



Si el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la administración que encabeza no asume su responsabilidad de manera plena, será imposible acabar con la pandemia que está fuera de control.