Exhorta Presidente que regreso a clases no sea curso para entretener a alumnos

A 10 días de que inicie el ciclo escolar 2020-2021 en la modalidad a distancia a través de televisión y radio, debido a la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que este regreso sea lo más formal y profesional posible y que no sea un curso más para entretener a los alumnos.



En conferencia de prensa en la Octava Regional Naval, el titular del Ejecutivo federal indicó que las autoridades educativas están elaborando los contenidos educativos que se transmitirán en los diversos medios de comunicación.



"Que el regreso a clases del día 24 (de agosto) sea lo más formal posible, lo más profesional, que no sea un curso más, algo para entretener a los niños, a los adolescentes, sino el plan educativo que por las circunstancias de la pandemia se tiene que hacer de esa manera, pero que en la medida que vayan disminuyendo la pandemia -como ha venido pasando, aunque de manera lenta- vamos a regresar a las clases presenciales".



Y agregó: "Pero ahora no hay condiciones para eso estamos trabajando para que sean muy eficaces las clases por televisión por los medios de comunicación. Ya se está elaborando todo el material, la producción de los contenidos para transmitirlos a través de todos los medios y llegar hasta las comunidades más apartadas".



El mandatario señaló que ante las protestas que ha realizado el magisterio para exigir plazas en la Ciudad de México y en diversos estados, se tiene buena relación, tanto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y aseguró que su gobierno se está abierto para el diálogo, por lo que serán atendidas las demandas en que tengan razón.



"Tenemos buena relación con todos los maestros de la SNTE y la CNTE. Está abierto el diálogo y no pensamos que vaya a haber confrontación. Estamos dialogando y en todo lo que tengan ellos razón van a ser atendidos estamos caminando juntos maestras, maestros, padres de familia, autoridades municipales y estatales. Vamos bien en lo que tenemos que resolver", dijo.