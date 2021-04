Exhorta sacerdote a “pensar muy bien” el regreso a clases presenciales en Veracruz

El vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez, consideró que no es simplemente la vacunación a los docentes, la garantía de que se encuentre un ambiente exento de la posibilidad del contagio, por lo cual indicó se debe analizar bien la posibilidad de regresar a clases presenciales.



"Hay que recordar que en el ambiente escolar no son los profesores los únicos que interactúan. Tan solo a nivel de organización escolar, sabemos que se cuenta con personal administrativo, secretarias, personal de intendencia, con profesores que no están en la nómina pero también imparten talleres artísticos o deportivos".



Entonces, dijo, la vacuna debería de incluir a los estudiantes de todas las edades que podrían ser portadores asintomáticos del virus como sabemos que se puede dar en estos casos, o lleven el virus de su casa a la escuela y viceversa.



"Ellos interactúan con sus padres, sus abuelos, con personal que ayuda en las labores domésticas, creemos que si bien es cierto, se pueden tener estrategias de participación escalonada".



El sacerdote dijo que es necesario que vaya avanzando la vacunación y que la gente tenga barreras inmunológicas.



Insistió en que se tiene que pensar muy bien el regreso a las aulas, pues destacó que tampoco se debe confiar del todo en el semáforo epidemiológico, pues causa suspicacia su activación en temporada vacacional colocando al Estado y municipios en verde y luego de nueva cuenta retrocediendolos en los colores.