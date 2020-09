Exhortan a ambulantes de Coatza a acatar medidas para prevenir contagios

Personal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número XI, hizo un recorrido en el primer cuadro de la ciudad para exhortar a los vendedores ambulantes a acatar las medidas sanitarias para contrarrestar el COVID- 19 y así disminuir los índices de contagios.



Al permanecer la ciudad en semáforo rojo, el riesgo de contagio sigue siendo alto y uno de los puntos vulnerables es el Centro, debido al flujo de personas que pasan a diario.



“Es un exhorto que estamos haciendo para el comerciante establecido y el ambulantaje. Es importante cuidarse que no sólo se le exija al comercio establecido sino también a aquellos que están trabajando y llevando sustento a sus casas, que trabajan en el ambulantaje”, expresó Blanca Hilda Cuevas, regidora.



Es por esto que se tiene que supervisar que el ambulantaje establecido cumpla con las normas, como el uso adecuado del cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia.



En el recorrido se buscó concientizar a los vendedores para que cumplan, no habrá sanciones ni desalojos a quien no acate las medidas, sólo serán exhortos.



También estuvieron regalando gel a los más de 40 vendedores establecidos.