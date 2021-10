Exhortan a buscar talentos para la danza en zonas indígenas del país

En México también hay talento para la danza en zonas indígenas, el cual debe ser descubierto y lo que se tiene que hacer es llevar las escuelas y convocatorias de festivales a esas regiones, indicó el codirector de la Compañía Nacional de Danza de Bellas Artes, Cuauhtémoc Nájera."Por eso necesitamos que los eventos no sólo sean en grandes ciudades. Es importante que eventos como el Festival Internacional de Danza que se hace en este Pueblo Mágico de Orizaba, se realicen y busquen otros sitios que no solo sean grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey. Es importante que entendamos que México es todo el país y no solamente las grandes metrópolis".Añadió que se debe lograr que vengan los apoyos para promover la danza desde todos los niveles de gobierno.Por ello se tienen que involucrar las alcaldías, los gobiernos estatales y Federal. "Además de los apoyos de los tres niveles de gobierno hay que invitar a las universidades, a la iniciativa privada, a las instituciones privadas".Pero también destacó que se debe de entender que los recursos destinados para la danza son una inversión no un gasto. "Esta inversión se va a ver reflejada en calidad de vida para niños, jóvenes. Y es que recordemos que la calidad de vida también se recibe a partir de la cultura".