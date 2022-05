Exhortan a elaborar testamentos a población de Córdoba

Ni el 5 por ciento de la población total de Córdoba tiene testamento, pues no existe una cultura de protección patrimonial, señaló Jorge Limón, notario público número 2.Esta situación se refleja en el alto número de diligencias que hay para resolver una sucesión intestada, donde el fallecido no dejó un testamento para sus familiares.En entrevista, el notario recomendó a la ciudadanía dejar todo en orden a fin de no heredar problemas a sus familiares, ya que muchas veces se desatan conflictos graves."La gente no acostumbra a hacer testamento aún en los meses de septiembre y octubre, cuando hay descuentos, pues no quieren acudir a hacer el trámite aun sabiendo que se así se evitan problemas", dijo.Jorge Limón señaló que es más complicado resolver un intestado, pues los familiares nunca se ponen de acuerdo en la repartición de las propiedades, por lo que un testamento es vital para evitar problemas.En cuanto a la escrituración de propiedades, pidió acudir a un especialista para saber las condiciones de la casa o predio, pues muchas ocasiones también tienen problemas legales o son irregulares.