Exhortan a Iglesias de Veracruz a tomar con responsabilidad medidas sanitarias

El director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Sergio Ulises Montes Guzmán, pidió a las diferentes iglesias del Estado de Veracruz, continuar con la responsabilidad de las medidas sanitarias ante la pandemia COVID-19, pues han llegado quejas de celebraciones sacramentales con concentraciones masivas.



"El llamado es a la responsabilidad; mucha gente piensa que por el hecho de que a nivel nacional Veracruz es semáforo amarillo, estamos listos para la reapertura, no es así, tan no es así que nosotros tenemos un semáforo particular en el Estado con base en los Municipios. No es posible que se hagan este tipo de actos porque ponen en riesgo la salud de toda la gente".



Señaló que específicamente en la zona centro es donde han tenido mayor número de quejas de aglomeraciones en los templos religiosos.



"Ha habido otros lugares en el Estado, Córdoba y Orizaba, donde de repente se sueltan, hemos estado platicando con ellos y se ha ido cambiando el asunto".



Montes Guzmán expuso que hasta el momento no existe una sanción concreta para quienes realizan estos actos con mayor participación de feligreses pero sí se ha exhortado a aquellas diócesis a tomar los protocolos y medidas sanitarias pertinentes con el fin de evitar la propagación del virus.



"Desafortunadamente, no hay estipulada en la ley ningún tipo de sanciones pero hemos estado en contacto permanente con los representantes y en ese sentido se han tomado cartas en el asunto y ha tomado las medidas pertinentes", concluyó.