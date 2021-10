Exhortan a padres de familia a supervisar contenido de series televisivas que ven sus hijos

Integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia, alertaron a los papás sobre la imitación que están haciendo niños, de diversos juegos y escenas de la serie "El Juego del Calamar", que ha cobrado mucha fama en los últimos días.A través de redes sociales los miembros de esta unión que preside Luis Arturo Solís Bravo, se han informado que en algunas primarias de distintas partes del país, la nueva serie del juego del calamar es un tema de conversación común entre los niños quienes ya vieron su contenido.La mayoría de los infantes que comentan sobre este producto comunicativo son menores de 12 años y algunos han manifestado sentirse identificados con algún personaje o imitan alguna escena del juego.Sin embargo quienes conforman esta unión de padres de familia, hacen el llamado a los progenitores para que recuerden que esta serie no es apta para menores de edad pues su contenido observa escenas violentas, de índole sexual, entre otros aspectos propios para adultos."Como padres, es indispensable acompañar y supervisar a nuestros hijos en sus elecciones de pequeños, en especial, en los contenidos de video o programas que no siempre tienen un mensaje positivo o de reflexión en su vida.La serie está clasificada para mayores, por sus escenas de violencia, contenido sexual, lenguaje y situaciones de la vida real, que un niño no está en condiciones de asimilar a su corta edad, pudiendo afectar su madurez y la percepción de su entorno".Y se hace el llamado a los padres de familia para qué recuerden que educar en la paz, implica evitar contenidos que normalicen la violencia y que perturben la percepción de armonía social en los hijos. "La paz se construye desde la familia y como padres, somos los primeros educadores".