Exhortan a padres que hijos en cuarentena no abusen de dispositivos electrónicos

El secretario ejecutivo del Sistema Municipal Integral de la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Coatepec, Jaime Ronzón Ortiz, admitió que se están registrando varios casos de jóvenes y niños con trastornos de sueño, de conducta y dolores de cabeza debido al abuso de herramientas electrónicas durante este confinamiento por el COVID-19.



“Algo importante de verificar es que los jóvenes no abusen del uso de aparatos electrónicos. Estamos viendo que están teniendo problemas, están refiriendo que tienen problemas de trastorno de sueño, dolores de cabeza, problemas de conducta, se está viendo un incremento en cuanto al uso de herramientas digitales”, detalló.



Exhortó a los padres de familia a involucrarlos en una actividad física, en las tareas de la casa y establecer horarios para que no tengan trastornos de alimentación ni de sueño.



“Es importante que se le den espacio al deporte, actividad física, ejercicio de respiración para la ansiedad y nervios. (Hay que) involucrarlos en las tareas de la casa, establecer horarios, que los niños no desayunen a las 11 de la mañana pues no es así cuando van a las escuelas. Les estamos creando problemas en su alimentación, en sus tareas”, sostuvo.



El funcionario municipal recomendó a los padres a realizar actividades con sus hijos, entre éstas sus deberes escolares, los cuales de acuerdo a las autoridades educativas no deben generarles más estrés.



“Que no se les cargue la mano a los jóvenes, es el mismo plan de trabajo que se venía viendo y se cierre el ciclo escolar de la mejor manera. Se ha dotado de distintas herramientas, plataformas, grupos de WhatsApp y se ha recomendado que no los llenemos de tareas y no se les genere algún estrés, aunque se tiene que completar el ciclo escolar, pueden ser unas 4 horas al día de estudio”, finalizó.